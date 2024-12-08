Karacabey Belediyespor - Elazığspor: 1-1

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 15’inci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

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