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        Karacabey Belediyespor - Elazığspor: 1-1

        STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Mustafa Yüksel, Abdulkadir YılmazoğluKARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan – Yusuf Ziya Gümüş (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 17:16 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:20
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        Karacabey Belediyespor - Elazığspor: 1-1
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        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Mustafa Yüksel, Abdulkadir Yılmazoğlu

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan – Yusuf Ziya Gümüş (Dk.69 Furkan Metin), Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.82 İbrahim Demir), Koray Yağcı (Dk.76 Muhammed Enes Yılmaz), Abdullah Balıkçı (Dk.83 Berat Badak), Ümit Yasin Arslan, Ömer Faruk Yücel (Dk.69 Furkan Yasin Yalçın), Berke Özgün, Ali Aydemir

        ELAZIĞSPOR: Mücahit Çıra – Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç (Dk.60 Muhammet Arslantaş), Maksut Taşkıran (Dk.67 Mehmet Ablay), Hasan Ekici, Yağızcan Erdem (Dk.90 Kerem Şenyüz), Alpay Koldaş, Ali Keten, Mikail Koçak

        GOLLER: Dk.31 Mikail Koçak (k.k.)(Karacabey Belediyespor) Dk.34 Ercan Coşkun (Elazığspor)

        SARI KARTLAR: Ümit Yasin Arslan, Ahmet Furkan Özcan ( Karacabey Belediyespor), Hasan Ekici, Mehmet Ablay, Beykan Şimşek (Elazığspor)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 15’inci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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