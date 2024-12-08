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        İnegölspor - Karaköprü Belediyespor: 2-1

        STAT:İNEGÖL İLÇEHAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ali Uğurtan Demirtaş, Batuhan SarıgülİNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 17:21 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:25
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        İnegölspor - Karaköprü Belediyespor: 2-1
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        STAT:İNEGÖL İLÇE

        HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ali Uğurtan Demirtaş, Batuhan Sarıgül

        İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Dk. 95 Ali Mert Aydın), İsmail Zehir, Hasan Alp Altınoluk (Dk. 83 Uğur Utlu), Yusuf Tursun (Dk. 72 Batuhan Günaldı), Fatih Aktay (Dk. 95 Ahmet Hakan Şahin) İsmail Kayalı (Dk. 72 Bilal Gündoğdu) Sadık Arda Yılmaztürk

        KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Deniz Aydın, Mahmuthan Samet Acar, Şiyar Kepir, Mustafa Berk Özköroğlu, İbrahim Halil Talay (Dk. 46 Furkan Polat) Gökhan Kurumuş, İbrahim Halil Öner, Halil Köçer (Dk. 77 Aziz Eren Balaban), Mert Caymaz (Dk. 85 Mustafa Aydoğdu), Muhammet Yılmaz (Dk. 75 Eray Sürül) , Berkan Aksoy

        SARI KARTLAR: Yusuf Tursun, Bilal Gündoğdu, Recep Efe Koçak, İbrahim Can Köse, Hasan Alp Altınoluk (İnegölspor), İbrahim Halil Talay, Deniz Aydın, Şiyar Kepir(Karaköprü)

        GOLLER: Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (pen) (İnegölspor), Halil İbrahim Talay (Karaköprü Belediyespor)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grubun 15’inci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında ağırladığı Karaköprü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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