Bursaspor-Karşıyaka: 0-0
STAT:Bursa Yüzüncü Yıl AtatürkHAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Furkan Ulu, Demirhan EmirBURSASPOR: Anıl Atağ - Hamza Gür, Furkan Sakı, Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel, Musa Çağıran, Barış Dalkıran (Dk.
STAT:Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk
HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Furkan Ulu, Demirhan Emir
BURSASPOR: Anıl Atağ - Hamza Gür, Furkan Sakı, Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel, Musa Çağıran, Barış Dalkıran (Dk.46 Yiğit Ali Bayrak), Sedat Cengiz (Dk. 66 Furkan Özyapı), İlhan Depe (Dk. 78 Bora Yılmaz), Ahmet İlhan Özek, Mücahit Can Akçay (Dk.78 Muhammet Demir)
KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Ferdi Burgaz (Dk. 53 Gökhan Meral), Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Ali Sinan Gayla, İshak Kurt, Enes Nalbantoğlu (Dk. 83 Yasin Ozan), Kadir Bakırtaş, Hakan Barış (Dk. 83 Mert Torlak), Sefa Küpeli, Bedirhan Altunbaş (Dk.40 Bedran Ekin)
SARI KARTLAR: Musa Çağıran, Mücahit Can Akçay (Bursaspor), Kadir Bakırtaş, Mert Torlak (Karşıyaka)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta, ligin ilk yarısının son hafta maçında Bursaspor, kendi evinde ağırladığı Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.
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