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        Bursaspor-Karşıyaka: 0-0

        STAT:Bursa Yüzüncü Yıl AtatürkHAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Furkan Ulu, Demirhan EmirBURSASPOR: Anıl Atağ - Hamza Gür, Furkan Sakı, Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel, Musa Çağıran, Barış Dalkıran (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:55
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        Bursaspor-Karşıyaka: 0-0
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        STAT:Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk

        HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Furkan Ulu, Demirhan Emir

        BURSASPOR: Anıl Atağ - Hamza Gür, Furkan Sakı, Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel, Musa Çağıran, Barış Dalkıran (Dk.46 Yiğit Ali Bayrak), Sedat Cengiz (Dk. 66 Furkan Özyapı), İlhan Depe (Dk. 78 Bora Yılmaz), Ahmet İlhan Özek, Mücahit Can Akçay (Dk.78 Muhammet Demir)

        KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Ferdi Burgaz (Dk. 53 Gökhan Meral), Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Ali Sinan Gayla, İshak Kurt, Enes Nalbantoğlu (Dk. 83 Yasin Ozan), Kadir Bakırtaş, Hakan Barış (Dk. 83 Mert Torlak), Sefa Küpeli, Bedirhan Altunbaş (Dk.40 Bedran Ekin)

        SARI KARTLAR: Musa Çağıran, Mücahit Can Akçay (Bursaspor), Kadir Bakırtaş, Mert Torlak (Karşıyaka)

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta, ligin ilk yarısının son hafta maçında Bursaspor, kendi evinde ağırladığı Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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