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        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören düzenlendi

        BURSA Adliyesi'nde duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın (26) cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:15
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        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören düzenlendi
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        BURSA Adliyesi'nde duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın (26) cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Adana’ya gönderildi. Asiye Yaşar, şehit eşinin parkası giyip, kucağındaki 8 aylık kızı Nare Lina ile törene katıldı.

        Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının görüldüğü Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, önceki gün silahlı saldırı düzenlendi. Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün (21) babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korumaya çalıştı. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı.

        SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırının ardından adliye binası boşaltılarak, duruşmalar ertelendi.

        10 KİŞİ GÖZALTINDA

        Saldırının ardından adliye binasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarının da aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. İncelemede; Kemal Ergün'ün olayda kullandığı tabancayı, kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın cenazeleri dün Yıldırım ilçesinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedaviye alındığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde şehit oldu.

        EŞİ, PARKASINI GİYEREK UĞURLADI

        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için bugün tören düzenlendi. Şehit Yaşar’ın cenazesi, Görükle Mahallesi’ndeki evinde alınan helalliğin ardından askeri törenin düzenleneceği, İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile kurum müdürleri katıldı. Şehit Nurettin Yaşar'ın babası İbrahim, annesi Medine ve eşi Asiye Yaşar, törende ayakta durmakta güçlük çekti. Asiye Yaşar, törene üzerinde eşinin parkası ve kucağında 8 aylık kızı Nare Lina ile katıldı.

        ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, törenin ardından Yenişehir Havaalanı’ndan, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

        Şehidin naaşı, Merkez Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında Çandık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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