Benzinle sobayı tutuştururken yüzü yandı

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Cihad M., sobayı tutuşturmak için sobaya benzin döktü. Çakmakla yaktığı sırada benzin harladı. Yüzünden yaralanan Cihad M., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihad M., tedavisinin ardından Yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.