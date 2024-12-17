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        Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 sanık adliyede

        BURSA Adliyesi'nde duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü, Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın (26) şehit olduğu saldırının ardından gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:37 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:37
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        Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 sanık adliyede
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        BURSA Adliyesi'nde duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü, Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın (26) şehit olduğu saldırının ardından gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

        Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın 13 Aralık’ta Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün (21) babası Kemal Ergün (52), oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda panik ve korku yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına gizlenerek kurşunlardan kendilerini korumaya çalıştı. Kurşunların isabet ettiği sanık baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı.

        SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırının ardından adliye binası boşaltılarak, duruşmalar ertelendi.

        Saldırıda hayatını kaybeden Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın cenazeleri Yıldırım ilçesi, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilirken, saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

        10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Saldırının ardından adliye binasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarının da aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. İncelemede; Kemal Ergün'ün olayda kullandığı tabancanın kurusıkıdan çevrildiği ortaya çıktı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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