İnegöl yoğun sise teslim
BURSA'nınİnegöl ilçesinde yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
BURSA'nınİnegöl ilçesinde yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sise gömülen ilçe, yüksek rakımlı mahallelerden görüntülendi.
İnegöl ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü ilçede, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Sürücüler, araç farlarını yakıp yavaş ilerlerken, yoğun sis yüksek rakımlı mahallelerden görüntülendi.
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