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        Tofaş-Türk telekom: 93- 82

        SALON:TOFAŞ HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu TOFAŞ: Brien 27, Trifunovic 27, Yiğitcan Saybir 12, Perez 2, Pasecniks 3, Berk Demir 8, Özgür Cengiz 7, Bankston 4, Cem Küçüközkan 3, Demircan Demir TÜRK TELEKOM: Alexander 17, Brown 9, Makoundou 8, İsmet Akpınar 10, Smith 1, Hanian 4, Melih Tunca 13, Bess 9, Mahir Ağva 9, Berkan Durmaz 2 1'İNCİ PERİYOT: 25-21 DEVRE: 46-403'ÜNCÜ PERİYOT: 66-57 BEŞ FAUL: 34.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 21:17 Güncelleme: 22.12.2024 - 21:20
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        Tofaş-Türk telekom: 93- 82
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

        TOFAŞ: Brien 27, Trifunovic 27, Yiğitcan Saybir 12, Perez 2, Pasecniks 3, Berk Demir 8, Özgür Cengiz 7, Bankston 4, Cem Küçüközkan 3, Demircan Demir TÜRK TELEKOM: Alexander 17, Brown 9, Makoundou 8, İsmet Akpınar 10, Smith 1, Hanian 4, Melih Tunca 13, Bess 9, Mahir Ağva 9, Berkan Durmaz 2

        1'İNCİ PERİYOT: 25-21

        DEVRE: 46-40

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-57

        BEŞ FAUL: 34.15 Makoundou (Türk Telekom), 39.18 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Türk Telekom'u 93-82 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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