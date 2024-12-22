Bursa'ya otomobilde 150 adet suikast tabancası ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir otomobillin bagajında koliler içerisinde 150 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adana’dan getirilen tabancaların suikast silahı olarak kullanıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’dan Bursa’ya kaçak silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine İnegöl ilçesi girişinde önlem aldı. Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada koliler içerisinde ruhsatsız 150 adet tabanca ele geçirdi. Suikast silahı olarak bilinen tabancalara el konulurken, gözaltına alınan araç sürücüsü D.Ö. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.