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        Bursa'ya otomobilde 150 adet suikast tabancası ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir otomobillin bagajında koliler içerisinde 150 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 21:35 Güncelleme: 22.12.2024 - 21:40
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        Bursa'ya otomobilde 150 adet suikast tabancası ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir otomobillin bagajında koliler içerisinde 150 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adana’dan getirilen tabancaların suikast silahı olarak kullanıldığı öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’dan Bursa’ya kaçak silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine İnegöl ilçesi girişinde önlem aldı. Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada koliler içerisinde ruhsatsız 150 adet tabanca ele geçirdi. Suikast silahı olarak bilinen tabancalara el konulurken, gözaltına alınan araç sürücüsü D.Ö. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

        Dün gece düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “KOM Şube Müdürlüğümüz tarafından ‘Ruhsatsız Silah Taşıyanlara’ yönelik olarak yapılan çalışma sonucunda durdurulan şüpheli bir araçta, 150 adet el yapımı tabanca ele geçirilmiş, şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara teslim edilmiştir. Ruhsatsız silah taşıyanları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek. Kahraman mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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