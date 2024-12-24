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        Sokakta tartıştığı kardeşini sopayla dövüp, tabancayla vurdu (2)

        TUTUKLANDIBursa'nınİnegöl ilçesinde sokakta tartıştığı kardeşi, Beden Eğitimi Öğretmeni Erdami Gülcemal'i (52) sopayla dövüp ardından da tabancayla bacağından vuran Bülent Gülcemal (54), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 19:08 Güncelleme: 24.12.2024 - 19:10
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        Sokakta tartıştığı kardeşini sopayla dövüp, tabancayla vurdu (2)
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        TUTUKLANDI

        Bursa’nınİnegöl ilçesinde sokakta tartıştığı kardeşi, Beden Eğitimi Öğretmeni Erdami Gülcemal’i (52) sopayla dövüp ardından da tabancayla bacağından vuran Bülent Gülcemal (54), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bülent Gülcemal’in ifadesinde, “Uzun yıllardır ailevi sorunlarımız vardı. Yolda denk geldik tartıştık, kavga ettik. Ben de kendimi korumak için ateş ettim” dediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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