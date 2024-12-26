Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Kozluca Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan Ömer A. (35) yönetimindeki 16 AFN 062 plakalı otomobil, Akpınar Caddesi'nden çıkan İsmail A.'nın kullandığı 16 BNZ 717 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail A. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsmail A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.