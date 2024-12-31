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        Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:50
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        Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi 6’ncı Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin 3’üncü katında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı öne sürülen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını 1 saatte söndürüp, kontrol altına aldı. İmalathanenin 3’üncü katında zarar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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