Kiraladıkları zeytinlikte kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde kiraladıkları zeytinlikte kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaçak kazı yapılan yerde kutu içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ele geçirdi.

Olay Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Zeytinlikte kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada M.A., A.D., H.Y., A.Y., Y.C., H.S. ve S.G., kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekipler, çevrede yaptıkları incelemede kutu içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ele geçirdi.