Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Takside doğum yaptı

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde yabancı uyruklu hamile kadın, hastaneye gitmek üzere bindiği taksi seyir halindeyken doğum yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 19:06 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takside doğum yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde yabancı uyruklu hamile kadın, hastaneye gitmek üzere bindiği taksi seyir halindeyken doğum yaptı. Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, taksi şoförü Derya Aytekin (57) olay anındaki heyecanını anlatarak, "Yolda giderken arkama baktığımda çocuğun doğduğunu fark ettim. Ben de şaşırdım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım" dedi.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Uludağ Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Durağa 2 kişi tarafından özel araçla getirilen yabancı uyruklu çift, taksici Derya Aytekin'den kendilerini acil olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmelerini istedi. Aytekin, hızla çifti acil servise yetiştirmek istediği sırada, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın taksi seyir halindeyken arka koltukta bebeğini doğurdu. Taksisinde yaşanan doğuma tanık olan taksi sürücüsü Derya Aytekin, yaşananları DHA muhabirine anlattı. Aytekin, "Bu sabah, saat 06.00 civarlarında bir araba durağımızın önüne geldi. Araçtan 2 kişi indi. Telaşlı bir şekilde 'taksi' diye seslendiler. Sıra bendeydi . Hemen dışarı çıktım. Bursa Şehir Hastanesi'ne gitmeleri için acil taksi gerektiğini söylediler. Arabanın içinde ne olduğunu bilmiyorum. Yanıma gelen kişiler de yabancı uyrukluydu. Ambulans çağırmamı istediler. Oraya neden gitmediklerini sordum. Taksiye binmek istediler" diye konuştu.

        'ARKAMA BAKTIĞIMDA ÇOCUĞUN DOĞDUĞUNU FARK ETTİM'

        Taksisini özel aracın yanına çektiğini söyleyen Aytekin, "Arabadan çıkan erkek, kadını taksimin arka koltuğuna uzattı. Durumdan şüphelendim ama tam olarak olayı anlamadım. Ben süratli bir şekilde hastaneye doğru yola çıktım. Arkaya baktığımda adam eşini ikna etmeye çalışıyordu. Eşinin hamile olup olmadığını sordum. O da 'Evet abi' dedi. Anneden hiç bağırma sesi duymadım. Acısı da yok gibi görünüyordu. Yolda giderken arkama baktığımda çocuğun doğduğunu fark ettim. Ben de şaşırdım. hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Babası heyecanlanarak 'çocuk geldi' dedi. Çocuk önce ağladı, sonra sesi kesildi. Herhâlde babası çocuğa nefes alması için vurdu. Babası, çocuktan ses çıkmayınca 'çocuk öldü' demeye başladı. Çocuktan ve anneden ses çıkmayınca ben de telaşlandım.

        Kısa sürede yakın olan Şehir Hastanesi'nin aciline gittim. Hemşireleri çağırdım ve arabanın içinde anne ve bebeğine ilk müdahaleyi yaptılar. Bebeğin göbek bağını kesip sardılar. Hemşireler, 'Bebek iyi yaşıyor. Erkek çocuk oldu' dediler. Anneyi sedyeye yatırarak içeri aldılar. Baba bana teşekkür etti. Onları hastaneye yetiştirdiğim için 'Allah analı babalı büyütsün' dedim" ifadelerini kullandı.

        'ARTIK ADINI BENİM ADIM OLAN DERYA KOYARLAR DİYE ESPRİ YAPTIM'

        Yaşananları durağa geldiğinde arkadaşlarıyla paylaştığını söyleyen Aytekin, "Arkadaşlarım da duruma şaşırdı. Benim de 4 tane torunum var. Arkadaşlarıma 'Bir tane daha torunum oldu.' dedim. Artık adını da benim adım olan Derya koyarlar diye espri yaptım. Arabanın içinde çok rahat bir şekilde doğum yaptı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Taksinin içinde çok güzel bir çocuk dünyaya geldi. Çocuk, anne ve baba sağlıklıymış. Bu haberi duyunca çok sevindim.

        Bir daha böyle bir olay başıma gelirse artık tecrübeliyim. Acil bir şekilde en yakın hastaneye götürmek görevimdir. Çok gururlandım ve memnun oldum. Bu anı ölümsüzleştirmek için bir video ve fotoğraf çektim. Yarın öbür gün bir şey olursa elimde bir delil olmasını istedim. İleride torunlarıma bunu göstermek istiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Cenaze töreninde değişiklik
        Cenaze töreninde değişiklik
        Suriye'nin geleceğine dair bir örnek: İdlib
        Suriye'nin geleceğine dair bir örnek: İdlib
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Peş peşe 3 otomobil çarptı!
        Peş peşe 3 otomobil çarptı!
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Rize'de ilk 11'ler belli oldu!
        Rize'de ilk 11'ler belli oldu!
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        İhracatta tarihi rekor
        İhracatta tarihi rekor
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Otomobili kullanan kız arkadaşını, kıskançlık nedeniyle öldürmüş (2)
        Otomobili kullanan kız arkadaşını, kıskançlık nedeniyle öldürmüş (2)
        Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı
        Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı
        Bursa'da akademisyenler tekstil sektörü temsilcileriyle buluştu
        Bursa'da akademisyenler tekstil sektörü temsilcileriyle buluştu
        Bursa'da geri dönüştürülebilir atıklar, aile ekonomisine katkı sağlıyor
        Bursa'da geri dönüştürülebilir atıklar, aile ekonomisine katkı sağlıyor
        Bursa'da 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Bursa'da 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında