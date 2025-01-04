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        Antika tutkunu; kornası elden basmalı, jantı tahtadan olan 110 yaşındaki otomobiliyle şehir turu atıyor

        BURSA'da, antika otomobil tutkunu Mehmet Nail (59), 15 yıl önce Amerika'dan satın aldığı 110 yaşındaki kornası elden basmalı olup, jantı tahtadan yapılan antika aracıyla şehir turu atıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:25
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        Antika tutkunu; kornası elden basmalı, jantı tahtadan olan 110 yaşındaki otomobiliyle şehir turu atıyor
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        BURSA'da, antika otomobil tutkunu Mehmet Nail (59), 15 yıl önce Amerika'dan satın aldığı 110 yaşındaki kornası elden basmalı olup, jantı tahtadan yapılan antika aracıyla şehir turu atıyor. Trafiğe çıkınca ilgi odağı olduğunu söylenen Nail, "Hafta sonları şehir turu attığım sırada otomobilime bakmayan kalmıyor" dedi.

        Osmangazi ilçesinde yaşayan Mehmet Nail, antika otomobillere olan tutkusuyla tanınıyor. Mehmet Nail, 15 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinden 8 bin dolara satın aldığı 1915 yılında yapımı, kornası elden basmalı, jantı tahtadan olan antika aracını her sabah yıkayıp ayda bir kez bakım yaptırıyor. Antika aracıyla hafta sonları şehir turu atan Nail, Bursa'nın cadde ve sokaklarında gezerken, çevredekilerin ilgisini çekiyor.

        'KLASİK ARAÇLARLA GEZMEK HOŞUMA GİDİYOR'

        Evinin garajına park ettiği, saatte 35 kilometre hız yapabilen aracının tavanını güneşli günlerde açıp, yağışlı mevsimlerde ise tenteyle kapattığını söyleyen Mehmet Nail, "Antika araçlara yıllardır ilgi duyuyorum. Klasik araçlarla gezmek hoşuma gidiyor. Stres atıyorum. Şehirde tur atarken antika otomobilime bakmayan kalmıyor. 1915 yılında üretilip motoru benzinle çalışan bu aracım, benim için çok özel. Jantları tahtadan olduğu için yavaş gidiyor. Tekere küçük bir taş geldiğinde direksiyon birden dönüyor. Kontrolden çıkıyor. Onun için çok dikkatli sürüyorum. Aracın manuel vites sistemi çok karışık. İlk günler zorluk çekiyordum. Şimdi alıştım" diye konuştu.

        Trafiğe çıkınca birçok kişinin aracıyla fotoğraf çektirdiğini belirten Mehmet Nail, yüksek fiyatlarda teklif gelmesine rağmen antika aracını satmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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