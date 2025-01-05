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        'Öldüren diş çekiminde', 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı' bulundu

        BURSA'da, özel bir diş kliniğinde sedasyon altında, 1 dişi çekilen, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapıldıktan sonra rahatsızlanan ve götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Deniz Sönmez'in (5) ölümü sonrası hazırlanan Adli Tıp raporları, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 10:38 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:40
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        'Öldüren diş çekiminde', 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı' bulundu
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        BURSA’da, özel bir diş kliniğinde sedasyon altında, 1 dişi çekilen, 1’i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapıldıktan sonra rahatsızlanan ve götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Deniz Sönmez'in (5) ölümü sonrası hazırlanan Adli Tıp raporları, İstanbul 8’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi. Soruşturmayı yürüten Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 51 sayfalık raporda, çocuğa yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtilip, diş hekimleri A.S. ve K.G.Y. ile Anestezi Uzmanı Dr. L.O.’nun, Deniz Sönmez’in ölümünde 4/8’er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları oy birliği ile mütalaa edildi.

        Olay, 2023 Kasım ayında meydana geldi. Elena (34) ve Aydın Sönmez (35) çifti, tek çocukları olan Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel bir diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1’i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez’in ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Sönmez, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Deniz Sönmez, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        DİŞ KLİNİĞİ 1 AY SÜREYLE MÜHÜRLENDİ

        Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Deniz Sönmez, Keles ilçesinde toprağa verildi. Şikayet üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü kararıyla diş kliniğini, 1 ay süreyle mühürlendi.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kararın Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi doğrultusunda, soruşturma ve incelemenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için alındığı belirtildi.

        OTOPSİ CD’Sİ 8'İNCİ ADLİ TIP İHTİSAS KURULU’NA GÖNDERİLDİ

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Deniz Sönmez'in Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ön rapor çıktı. Raporda, yapılan otopsi ve tetkikler sonucu elde edilen bilgilere yer verildi. Çocuğun saçlı deri altında yoğun ödem, yine baş kısmı ile göğüs, kalp boşlukları ve akciğerinde kanama tespit edildiği belirtildi.

        Raporun sonuç bölümünde ise Deniz Sönmez'in, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tıbbi bilgelerini içeren, tüm adli tahkikat dosyası ile otopsi görüntülerini içeren belgelerin, Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderileceği kaydedildi. Raporda, 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan gelecek mütalaanın bir örneğinin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi istendi.

        12 KİŞİLİK HEYET OY BİRLİĞİYLE MÜTALAA ETTİ

        Deniz Sönmez'in ölümü sonrası hazırlanan adli tıp raporları, İstanbul 8’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi. Soruşturmayı yürüten Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 51 sayfalık raporda, çocuğa, yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtildi. Deniz Sönmez'in olay tarihinden 14 ay önce yine sedasyon altında benzer diş tedavisi uygulandığına dikkat çekilen raporda, süt dişinin çekilip, 4 dişine ise dolgu yapım endikasyonunun, benzer olumsuz şartlarda gerçekleştirildiği belirtildi.

        Raporda, sorumlulukları bulunan Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve Mesul Müdür Diş Hekimi K.G.Y.'nin, Deniz Sönmez'in ölümünde 4/8’er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları, başkan dahil 12 kişiden oluşan heyetin oy birliği ile mütalaa edildi. İstanbul 8’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporundan sonra, diş kliniğinde görevli 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanının, ‘Ölüme sebebiyet vermek’ suçundan ifadelerinin alınması bekleniyor.

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