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        Kolunu ahşap kesme makinesine kaptıran mobilya işçisi yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında kolunu ahşap kesme makinesine kaptıran Rahmi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 19:46 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:50
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        Kolunu ahşap kesme makinesine kaptıran mobilya işçisi yaralandı
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        BURSA’nınİnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında kolunu ahşap kesme makinesine kaptıran Rahmi S. (57) yaralandı.

        Olay saat 18.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Rahmi S., sağ kolunu ahşap kestiği makineye kaptırdı. Elinden ve kolundan yaralanan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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