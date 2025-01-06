Kolunu ahşap kesme makinesine kaptıran mobilya işçisi yaralandı

Olay saat 18.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Rahmi S., sağ kolunu ahşap kestiği makineye kaptırdı. Elinden ve kolundan yaralanan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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