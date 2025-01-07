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        Mobilya imalathanesinin çatısı yandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:45
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        Mobilya imalathanesinin çatısı yandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin çatısında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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