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        574 yıllık caminin ses sisteminde kullanılan amfiyi çaldı

        BURSA'da, 574 yıllık tarihi caminin ses sisteminde kullanılan amfi çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:04 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:10
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        574 yıllık caminin ses sisteminde kullanılan amfiyi çaldı
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        BURSA'da, 574 yıllık tarihi caminin ses sisteminde kullanılan amfi çalındı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi 2'nci Bekirdede Sokak'taki Zafranlık Camisi'nde meydana geldi. 1451 yılında yapımı tamamlanan camiye gelen şüpheli, iddiaya göre, öğle namazı vaktinde cemaatle birlikte içeri girdi. Namazın ardından cemaat camiden ayrılırken, şüpheli bir süre daha içeride kaldı. Caminin ses sisteminde kullanılan amfiyi, bulunduğu dolaptan alan şüpheli camiden uzaklaştı. Olay, ses sistemi ayarlarını düzenlemek için dolabı açan imamın, amfinin yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine camiye polis ekipleri sevk edildi. Camide inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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