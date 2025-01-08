Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnşaattan yola sarkan demir çubuklara başını çarpan motokurye yaralandı

        BURSA'da inşaattan yola sarkan demir çubuklara başını çarpan kuryenin kullandığı motosiklet, devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaattan yola sarkan demir çubuklara başını çarpan motokurye yaralandı
        ABONE OL

        BURSA'da inşaattan yola sarkan demir çubuklara başını çarpan kuryenin kullandığı motosiklet, devrildi. O anlar kameraya yansırken, yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikleti ile seyir halinde olan kurye, inşaat yakınından geçerken yola sarkan demir çubuklar, başına çarptı. Sürücünün dengesini kaybetmesiyle kontrolden çıkan motosiklet, yerde toplu halde duran demirlere çarparak devrildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken; kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        Önce kuzeninin sonra jandarmanın aracını çaldı!
        Önce kuzeninin sonra jandarmanın aracını çaldı!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Tutaklanması talep edildi
        Tutaklanması talep edildi
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri

        Benzer Haberler

        Diş çekimi sonrası hayatını kaybeden Deniz'in babası: Oğlum 5 bin lira için...
        Diş çekimi sonrası hayatını kaybeden Deniz'in babası: Oğlum 5 bin lira için...
        Bursalı sanayiciler Türkiye'nin 2024 ihracatına 16,7 milyar dolarlık katkı...
        Bursalı sanayiciler Türkiye'nin 2024 ihracatına 16,7 milyar dolarlık katkı...
        Karacabey Belediyespor'un teknik direktörü Cihan Erdil ilk yarıyı değerlend...
        Karacabey Belediyespor'un teknik direktörü Cihan Erdil ilk yarıyı değerlend...
        Karacabey Belediyespor, 2 oyuncuyu transfer etti
        Karacabey Belediyespor, 2 oyuncuyu transfer etti
        Bursa'da, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
        Bursa'da, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı