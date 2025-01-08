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        İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu

        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:47 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:50
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        İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu
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        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. 22 günlük uzay macerasını anlatan Gezeravcı, aynı zamanda Türkiye'nin uzay misyonu ve hedeflerini de paylaşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi kapsamında, 22 günlük uzay yolculuğu gerçekleştiren, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı İnegöl Belediyesi ile İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi. 22 günlük uzay macerasını anlatan Gezeravcı, aynı zamanda Türkiye'nin uzay misyonu ve hedeflerini de anlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. İnegöl Belediyesi spor salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı, Emniyet Müdürü Okan Şen, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile çok sayıda öğrenci katıldı.

        'AMACIMIZ, BİR ASTRONOTUN HAYAT HİKAYESİNİ ANLATMAK DEĞİL'

        Sunum eşliğinde uzay yolculuğunu anlatan Gezeravcı, bu buluşmaların sebebinin, bir astronotun uzay maceralarını anlatmak olmadığını, Türkiye'nin bu alandaki vizyon ve hedeflerini duyurmak olduğunu söyledi. Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlı ilk uzay misyonunu tamamlamasının ardından bugün 259'uncu programımızı yapıyoruz. İnegöl'ümüzde sabah 3 farklı köyümüzde öğrencilerimizle buluştuk. Bu görevi sizlerle paylaşma çabamızın motivasyonu, 22 günlüğüne uzaya gönderilmiş bir Türk vatandaşının hayat hikayesini anlatması değil. Çünkü bu görev, bir vatandaşımızı 22 gün tecrübe sahibi etmek için değil, ülkemizin geleceği olan siz değerli kardeşlerimize, yıllardır her ortamda yaftalanmaya çalışılan öz güvenlerinizi ayağa kaldırmaya vesile olacak. Devletimizin gücünü, iradesini, dünyanın gelişmiş ülkelerinden hiçbir eksiği olmadığını net olarak idrak etmesine vesile olacak. Yapacağınız bütün işlerde, ulaşmak istediğiniz bütün hedeflerde, ilham kaynağınız olacak bir başarının net portresini gözler önüne sermek amacıyla buraya geliyoruz. Buraya kadar gelmek, bizim boynumuzun borcu. Bu bizim hikayemizin başlangıcı, bir bitiş değil" dedi.

        'EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ, GENÇLERİMİZ'

        Gençlerin, Türkiye’nin en önemli zenginliği olduğunu belirten Alper Gezeravcı, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimizin ısrarla her yerde belirttiği gibi, en büyük ve güvendiğimiz, teminatımız dediğimiz, toprağımızın altındaki doğal zenginlikler değil. Toprağımızın üstündeki asıl değerlerimiz. Siz gençlerimizsiniz. Lütfen daha bu yaşlardan itibaren üniversite hayatınızda ve mezun olur olmaz, hayatınızın kariyer açısından ilk dönemlerinde, bu ülkenin çok önemli projelerinin içerisinde yer alacağınızın idrakiyle, bugünlerden sırtınızda taşıdığınız o küfenin içini doldurun. Hayatta bir başarıya erişmek için 50'li, 60'lı yaşlara kadar bekleyeceğinizi, bunun için zamanınız olacağını düşünmeyin kardeşlerim" diye konuştu.

        Alper Gezeravcı, konuşmasının devamında, uzaya gidiş yolculuğunun başvuru aşamasından aldığı eğitimlere, tüm aşamaları tek tek sunum eşliğinde öğrencilere anlattı. Aynı şekilde uzay yolculuğunu da fotoğraflarla süsleyerek öğrencilere detaylarıyla anlatan ve uzayda yapılan deneyleri de paylaşan Gezeravcı, bu alanda Türkiye'nin yeni hedeflerine ilişkin de öğrencilere bilgiler verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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