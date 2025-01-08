TOFAŞ-Zaragoza: 83- 97
SALON: TofaşHAKEMLER: Lorenzo Baldini (İtalya), Darius Zapolski (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)TOFAŞ: Marcquise Reed 24, Özgür Cengiz 18, Yiğitcan Saybir 14, Uros Trifunovic 13, Anzejs Pasecniks 5, J.
SALON: Tofaş
HAKEMLER: Lorenzo Baldini (İtalya), Darius Zapolski (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)
TOFAŞ: Marcquise Reed 24, Özgür Cengiz 18, Yiğitcan Saybir 14, Uros Trifunovic 13, Anzejs Pasecniks 5, J.J O'Brien 3, Kristeon Bankston 4, Tolga Geçim 2
CASADEMONT ZARAGOZA: Jilson Bango 19, Yoanki Mensia 15, Trae Bell-Haynes 12, Marco Spissu 12, A.J. Slaughter 12, Santi Yusta 8, Joaquin Rodriguez 5, Emir Sulejmanovic 9, Miguel Gonzalez 5
1'İNCİ PERİYOT:13-29
DEVRE: 44-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-70
FIBA Avrupa Cup 2'nci Tur K Grubu 3'üncü haftasında Tofaş, sahasında ağırladığı Casademont Zaragoza'ya 83-97'lik skorla mağlup oldu.
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