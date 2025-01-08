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        TOFAŞ-Zaragoza: 83- 97

        SALON: TofaşHAKEMLER: Lorenzo Baldini (İtalya), Darius Zapolski (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)TOFAŞ: Marcquise Reed 24, Özgür Cengiz 18, Yiğitcan Saybir 14, Uros Trifunovic 13, Anzejs Pasecniks 5, J.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 22:24 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:30
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        TOFAŞ-Zaragoza: 83- 97
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        SALON: Tofaş

        HAKEMLER: Lorenzo Baldini (İtalya), Darius Zapolski (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

        TOFAŞ: Marcquise Reed 24, Özgür Cengiz 18, Yiğitcan Saybir 14, Uros Trifunovic 13, Anzejs Pasecniks 5, J.J O'Brien 3, Kristeon Bankston 4, Tolga Geçim 2

        CASADEMONT ZARAGOZA: Jilson Bango 19, Yoanki Mensia 15, Trae Bell-Haynes 12, Marco Spissu 12, A.J. Slaughter 12, Santi Yusta 8, Joaquin Rodriguez 5, Emir Sulejmanovic 9, Miguel Gonzalez 5

        1'İNCİ PERİYOT:13-29

        DEVRE: 44-47

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-70

        FIBA Avrupa Cup 2'nci Tur K Grubu 3'üncü haftasında Tofaş, sahasında ağırladığı Casademont Zaragoza'ya 83-97'lik skorla mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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