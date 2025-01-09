Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Adres sordu, 'bilmiyorum' cevabını alınca bacağından vurdu

        BURSA'da F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adres sordu, 'bilmiyorum' cevabını alınca bacağından vurdu
        ABONE OL

        BURSA'da F.M., adres sorduğu Ercan Ö.'yü (53), bilmediğini öfkeli bir şekilde söylediği gerekçesiyle tabanca ile vurarak bacağından yaraladı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Temel Sokak'ta meydana geldi. F.M., iddiaya göre adres sorduğu Ercan Ö.'nün sinirli bir şekilde cevap verip, bilmediğini söylemesi üzerine yanındaki tabanca ile 3 el ateş açtı. Sağ dizinin altına isabet eden kurşunla yaralanan Ercan Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Yaralı çevredekiler tarafından bir kafeye taşınırken, ilk müdahalesi kafe işletmecileri ve çalışanlarınca yapıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ercan Ö., ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu... Sıcak gelişme!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu... Sıcak gelişme!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"

        Benzer Haberler

        Bursa'da komşusunu öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
        Bursa'da komşusunu öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
        Türk otomotiv sektörü "milyar dolarlık pazar" sayısını artırdı
        Türk otomotiv sektörü "milyar dolarlık pazar" sayısını artırdı
        Komşusunu tükürdüğü için öldürmüş
        Komşusunu tükürdüğü için öldürmüş
        Bursa'da silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı
        Bursa'da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı
        TOFAŞ-Zaragoza: 83- 97
        TOFAŞ-Zaragoza: 83- 97