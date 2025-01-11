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        Bursa'da tekel bayisinde silahlı soygun

        BURSA'da bir tekel bayisine giren 2 şüpheli, işçi Ali Hakan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 02:44 Güncelleme: 11.01.2025 - 02:45
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        Bursa'da tekel bayisinde silahlı soygun
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        BURSA'da bir tekel bayisine giren 2 şüpheli, işçi Ali Hakan H.’yı silahla tehdit ederek, 15 bin TL nakit para ile bir miktar içki ve sigara çalarak kaçtı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi, Koza Caddesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli girdikleri tekel bayisinde, Ali Hakan H. isimli çalışanı silahla tehdit edip, 15 bin TL nakit para ile bir miktar içki ve sigara alarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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