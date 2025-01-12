Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Bir iş yerinin de güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Didem K.’nin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 16 BHC 613 plakalı motosiklet devrildi. Kazada Didem K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didem K., İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Didem K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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