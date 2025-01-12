Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

        BURSA'nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü Didem K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 13:56 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
        ABONE OL

        BURSA’nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü Didem K. (34), yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Didem K.’nin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 16 BHC 613 plakalı motosiklet devrildi. Kazada Didem K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didem K., İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Didem K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bir iş yerinin de güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Benzer Haberler

        Devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
        Devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
        Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
        Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
        Balıkçı teknesi TIR dorsesinde taşındı; o anlar kamerada
        Balıkçı teknesi TIR dorsesinde taşındı; o anlar kamerada
        Bursa'da yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı
        Bursa'da yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı
        Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere v...
        Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere v...
        Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı rekor kırdı
        Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı rekor kırdı