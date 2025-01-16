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        Bursa'da 3 şarkıcının sahne aldığı müzik festivalinin geliri şehit ailesi, gazi ve depremzedelere bağışlandı

        BURSA'da düzenlenen müzik festivalinde Sefo, Merve Özbey ve Bilal Sonses sahne aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 01:03 Güncelleme: 16.01.2025 - 01:05
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        Bursa'da 3 şarkıcının sahne aldığı müzik festivalinin geliri şehit ailesi, gazi ve depremzedelere bağışlandı
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        BURSA'da düzenlenen müzik festivalinde Sefo, Merve Özbey ve Bilal Sonses sahne aldı. Şarkıcıların hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattığı festivalin geliri ise şehit aileleri, gazi ve depremzede çocuklarına bağışlandı.

        Tofaş Spor Salonu'nda özel bir okul tarafından düzenlenen müzik festivalinde, Sefo, Merve Özbey ve Bilal Sonses sahne aldı. Şarkıcılar, seslendirdikleri parçalarla Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalde, izleyiciler şarkıları alkışla eşlik ederken, kimisi halay çekti. Festivalin geliri ise şehit aileleri, gazi ve depremzede çocuklarına bağışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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