Bursa'da 3 şarkıcının sahne aldığı müzik festivalinin geliri şehit ailesi, gazi ve depremzedelere bağışlandı
BURSA'da düzenlenen müzik festivalinde Sefo, Merve Özbey ve Bilal Sonses sahne aldı.
BURSA'da düzenlenen müzik festivalinde Sefo, Merve Özbey ve Bilal Sonses sahne aldı. Şarkıcıların hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattığı festivalin geliri ise şehit aileleri, gazi ve depremzede çocuklarına bağışlandı.
Tofaş Spor Salonu'nda özel bir okul tarafından düzenlenen müzik festivalinde, Sefo, Merve Özbey ve Bilal Sonses sahne aldı. Şarkıcılar, seslendirdikleri parçalarla Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalde, izleyiciler şarkıları alkışla eşlik ederken, kimisi halay çekti. Festivalin geliri ise şehit aileleri, gazi ve depremzede çocuklarına bağışlandı.
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