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        10 yıldır aranan hükümlü, tek başına yaşadığı evde yakalandı

        BURSA'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan Vahap U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:05
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        10 yıldır aranan hükümlü, tek başına yaşadığı evde yakalandı
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        BURSA'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan Vahap U. (45), ailesinden ayrı olarak tek başına yaşadığı evde yakalandı. Yakalanmamak için dışarı çıkmadığını, tüm ihtiyaçlarını oğlunun karşıladığını söyleyen Vahap U., tutuklandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis ceza alan ve bu cezası Ocak 2015’te onaylanan Vahap U.’nun, ailesinden ayrı olarak merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’nde kiraladığı evde tek başına yaşadığı bilgisine ulaştı. Mahallede incelemelerde bulunan polisler, firari hükümlüyü evinde yakaladı. Firari Vahap U., polisteki ifadesinde, yakalanmamak için sürekli adres değiştirip kaldığı evden dışarı çıkmadığını, yiyecek, içecek ve diğer tüm ihtiyaçlarını oğlu B.U.’nun kendisine otomobil ile getirip bıraktığını söyledi. Babasının arandığını bilmediğini söyleyen B.U. hakkında işlem yapılmazken, Vahap U. ise cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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