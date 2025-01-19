Kayıp engelli 12 gündür aranıyor; ailesi duvarlara ve duraklara afişler astı

BURSA'da babasıyla alışveriş yaparken kaybolan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'den (46), 12 gündür haber alınamıyor. Ekipler, Sönmez'i son olarak güvenlik kamerası görüntülerine girdiği Uludağ eteklerinde ararken, ailesi görenlerin haber vermesi için üzerinde fotoğrafı bulunan afişleri araçların arkasına, duvarlara, aydınlatma direklerine ve otobüs duraklarına astı.

Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Necmettin Sönmez, 8 Ocak’ta babası Muhittin Sönmez (75) ile birlikte tarihi Kapalı Çarşı'ya alışverişe gitti. Babasının elini bırakan Sönmez, çarşıdaki kalabalığın arasında kayboldu. Muhittin Sönmez oğlunu bulamayınca, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Tarihi Kapalı Çarşı'dan itibaren tüm güvenlik kamerasını adım adım izleyen ekipler, Necmettin Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'ndeki bir sokaktan geçtiğini tespit etti. Güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını da inceleyen polisler, Sönmez'in Zeyniler Mahallesi üzerinden orman yoluna ilerlediğini gördü. Bunun üzerine AFAD, Jandarma, AKUT ve İHH ekipleri, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırıldı. Tüm aramalara rağmen Necmettin Sönmez’e henüz ulaşılamadı.

Ailesi, Sönmez’i görenlerin haber vermesi için özel olarak bastırdıkları afişleri araçların arkasına, aydınlatma direklerine, cadde ve sokaklarla alışveriş merkezleri ve otobüs duraklarına astı.

Kuzeninin bulunması için arama ve kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını söyleyen Hasan Sönmez, "Necmettin Sönmez yüzde 96 engelli. Kaybolduğunda bulanların araması için cep telefon numaraları yazdık. Görenlerin haber vermesi için afişlerini bastırıp astık" dedi.

Öte yandan Necmettin Sönmez'i arama çalışmaları, Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi ile kent merkezinde sürdürülüyor.