Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Barınaktan kaçan bozayı, 5'inci günde termal kameralarla aranıyor

        BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan, rüzgarda devrilen ağacın elektrikli çiti tahrip etmesi sonucu kaçan bozayı, 5'inci günde de aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barınaktan kaçan bozayı, 5'inci günde termal kameralarla aranıyor
        ABONE OL

        BURSA’nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan, rüzgarda devrilen ağacın elektrikli çiti tahrip etmesi sonucu kaçan bozayı, 5'inci günde de aranıyor. Longoz Ormanları’nı termal kameralarla arayan ekipler, ayıyı yakalamak için tuzaklar kurup yemleme yapıyor.

        'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp, özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 2011 yılında açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'nda koruma altında tutulan, 7 yavru ayının da bulunduğu 76 bozayı, 11 hektarlık ormanda, doğal ortamlarında yaşamını sürdürüyor. Bu ayılardan biri elektrikli demir çitin, rüzgarda devrilen ağaçla tahrip olması sonucu kaçtı. Olay, geçen hafta perşembe günü sabaha karşı bölgede kara yolunda gezen ayıyı gören sürücülerin ihbarıyla ortaya çıktı. Kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin yanında güvenlik kamerasına yansıyan bozayı için merkezde görevli veteriner hekimler, bakıcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma timleri seferber oldu. Çevre mahallelerde ayak izlerine de rastlanan ayının yakalanması için çalışmalar sürerken, halkın da dikkatli olması ve ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığı'na acil olarak bilgi verilmesi istendi. Camilerden yapılan anonslarla da bölge halkı uyarıldı.

        DAĞA ÇIKMIŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

        Bozayı, 5'inci günde ısı endeksli termal kameralar da kullanılarak aranıyor. Longoz Ormanları ekipler tarafından taranırken, kameralara yansıyan ve ayıya benzetilen hayvanlardan birinin kurt, diğerinin ise domuz olduğu ortaya çıktı. Arama çalışmalarını Longoz Ormanı'nda kayıklarla da sürdüren ekipler, ayıyı yakalamak için ormana tuzaklar kurup yemleme çalışması gerçekleştirdi. Ayının geri dönme ihtimaline karşı ekipler, kara yolunu da sürekli kontrol ediyor. Yapılan ihbarların asılsız çıktığı arama çalışmaları gece de devam ederken, ayının dağa çıkmış olabileceği düşünülüyor.

        Kaçan bozayının arandığı Karacabey'e bağlı Boğazköy Mahallesi'nin muhtarı Şenol Kuş, çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi. Aramaların gece boyunca sürdüğünü belirten Kuş, kaçan ayının 6 yaşında ve dişi olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü
        TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü
        Halep Başkonsolosluğu yeniden açıldı
        Halep Başkonsolosluğu yeniden açıldı
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        15 yaşındaydı! Futbol oynarken kalp krizi geçirdi
        15 yaşındaydı! Futbol oynarken kalp krizi geçirdi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi

        Benzer Haberler

        İnegöl'de gece bekçileri tarafından uyuşturucu madde ele geçirildi
        İnegöl'de gece bekçileri tarafından uyuşturucu madde ele geçirildi
        Bursa'da sis etkili oldu
        Bursa'da sis etkili oldu
        Kurtuluş Savaşı'nda bahçelerine defnedilen 3 şehidin mezarını 103 yıldır ko...
        Kurtuluş Savaşı'nda bahçelerine defnedilen 3 şehidin mezarını 103 yıldır ko...
        Bursa'da yasa dışı yollarla yurda sokulan 9 papağan ele geçirildi
        Bursa'da yasa dışı yollarla yurda sokulan 9 papağan ele geçirildi
        Bursa'da 21 genç için asker uğurlama programı düzenlendi
        Bursa'da 21 genç için asker uğurlama programı düzenlendi
        Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı