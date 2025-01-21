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        Bursa'da 'Terkinler' operasyonu; 4 gözaltı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Terkinler' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, çete lideri N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:35
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        Bursa'da 'Terkinler' operasyonu; 4 gözaltı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde ‘Terkinler’ çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, çete lideri N.T. (59) ile oğulları E.T. (35), M.T. (30) ve A.T. (21) gözaltına alındı.

        İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ve kamuoyunda Terkinler çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik, 29 Eylül 2023’te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 16’sı tutuklanırken, şüphelilerin, 6 milyar TL değerinde menkul ve gayrimenkule el konularak kayyım atandı. 17 Aralık 2024’te aralarında çete lideri N.T. ve 3 oğlu tahliye edildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Bu kapsamda çete lideri N.T. ve oğullarının cezaevinden tahliye edildikten sonra, kayyım atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerini, şiddet ve cebir kullanarak haksız yere kiracılardan istedikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi.

        EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA ÇETE LİDERİ VE 3 OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından bu sabah şüphelilerin İnegöl ilçesindeki adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda çete lideri N.T. ile oğulları E.T., M.T. ve A.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen doküman ve dijital materyallere el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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