Bursa'da bariyere çarpan otomobil, alev alev yandı: o anlar kamerada

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çanakkale-Bursa kara yolu Canbalı Köprüsü mevkinde meydana geldi. Çanakkale istikametine seyir halinde olan Selahattin Şeker yönetimindeki 19 UD 685 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazanın ardından sürücüsü Selahattin Şeker otomobili terk ederken, alevler kısa sürede büyüdü. Kazayı görenlerin ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otomobilin yanması ve söndürülme çalışması kameraya yansıdı.

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