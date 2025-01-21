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        Bursa'da bariyere çarpan otomobil, alev alev yandı: o anlar kamerada

        –BURSA'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkarak, bariyere çarpan otomobil alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 21:27 Güncelleme: 21.01.2025 - 21:30
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        Bursa'da bariyere çarpan otomobil, alev alev yandı: o anlar kamerada
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        –BURSA’nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkarak, bariyere çarpan otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil, kullanılmaz hale geldi. Yangın kameraya yansıdı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Çanakkale-Bursa kara yolu Canbalı Köprüsü mevkinde meydana geldi. Çanakkale istikametine seyir halinde olan Selahattin Şeker yönetimindeki 19 UD 685 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazanın ardından sürücüsü Selahattin Şeker otomobili terk ederken, alevler kısa sürede büyüdü. Kazayı görenlerin ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otomobilin yanması ve söndürülme çalışması kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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