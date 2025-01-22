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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile kızı yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu Assem J.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:05
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile kızı yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu Assem J. (45) ile 13 yaşındaki Hadice J. (13) yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi İstikbal Caddesi’nde meydana geldi. Osmaniye Cami sokaktan çıkan Sezer S. (44) yönetimindeki 26 AFK 865 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi’nde seyir halinde olan Suriye uyruklu Assem J.’nin kullandığı 31 ASJ 467 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kızı Hadice J. yaralandı. Baba ile kızı, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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