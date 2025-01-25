Bursa'da fabrikada korkutan yangın

Yangın, gece yarısı merkez Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ses sistemleri üzerine imalat yapan bir fabrikada çıktı. İşyerinde çalışma yapıldığı sıra yangını fark eden işçiler, alevlere müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan yangında alevler tüm fabrikayı sardı. Polis çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, fabrika demir yığını haline dönüştü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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