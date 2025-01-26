Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Depoda, şarjdaki akülerin alev almasıyla yangın çıktı

        BURSA'nın İznik ilçesinde bir depoda şarj halinde bırakılan akülerin alev almasıyla çıkan yangın, ekipler tarafından yarım saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 26.01.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depoda, şarjdaki akülerin alev almasıyla yangın çıktı
        ABONE OL

        BURSA’nın İznik ilçesinde bir depoda şarj halinde bırakılan akülerin alev almasıyla çıkan yangın, ekipler tarafından yarım saatte söndürüldü.

        Beyler Mahallesi Konak Meydanı C Blok’ta bulunan bir depoda şarjda bırakılan motor akülerinin alev almasıyla saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler çevredeki iş yerlerine sıçramadan ekipler tarafından yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda zarar oluştu.

        Yangının ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Semih Kılıçsoy'a çifte kanca!
        Semih Kılıçsoy'a çifte kanca!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar

        Benzer Haberler

        Bursa'da evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam öldü
        Bursa'da evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam öldü
        Mustafa Varank, çocuklarla birlikte 'RafadanTayfa Kapadokya filmini izledi
        Mustafa Varank, çocuklarla birlikte 'RafadanTayfa Kapadokya filmini izledi
        Mustafa Varank, Bursa'da çocuklarla "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmini izle...
        Mustafa Varank, Bursa'da çocuklarla "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmini izle...
        Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı, 12 yaşındaki çocuk yaralandı
        Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı, 12 yaşındaki çocuk yaralandı
        Çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran 3 yaşındaki Ferhat'ın parmağ...
        Çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran 3 yaşındaki Ferhat'ın parmağ...
        Ağaç soyma makinesine kollarını kaptıran işçi yaralandı
        Ağaç soyma makinesine kollarını kaptıran işçi yaralandı