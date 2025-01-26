Depoda, şarjdaki akülerin alev almasıyla yangın çıktı

Beyler Mahallesi Konak Meydanı C Blok’ta bulunan bir depoda şarjda bırakılan motor akülerinin alev almasıyla saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler çevredeki iş yerlerine sıçramadan ekipler tarafından yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda zarar oluştu.

BURSA’nın İznik ilçesinde bir depoda şarj halinde bırakılan akülerin alev almasıyla çıkan yangın, ekipler tarafından yarım saatte söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.