Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yenişehir ilçesinin kırsal Burcun Mahallesi'nde Ahmet Papur'un yalnız yaşadığı 2 katlı müstakil evde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını 1 saatte söndürürken, evde yapılan incelemede Ahmet Papur'un cansız bedeni bulundu. Papur’un cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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