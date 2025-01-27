Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt Mahallesi istikametine giden Kadir İ. (28) yönetimindeki 16 BBF 132 plakalı elektrikli bisiklet, aynı yöne seyir halinde olup, sokağa dönüş yapmak isteyen Kadir B.'nin (26) kullandığı 16 AGP 419 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Kadir İ. yaralanırken, arkasındaki eşi yara almadan kurtuldu. Kadir İ., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.