Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:35 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt Mahallesi istikametine giden Kadir İ. (28) yönetimindeki 16 BBF 132 plakalı elektrikli bisiklet, aynı yöne seyir halinde olup, sokağa dönüş yapmak isteyen Kadir B.'nin (26) kullandığı 16 AGP 419 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Kadir İ. yaralanırken, arkasındaki eşi yara almadan kurtuldu. Kadir İ., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!

        Benzer Haberler

        Meyve sattığı seyyar tezgahını ateşe verdi
        Meyve sattığı seyyar tezgahını ateşe verdi
        Ehliyetsiz sürücü, kaçtığı çalıntı motosikletle otomobile çarpınca yakaland...
        Ehliyetsiz sürücü, kaçtığı çalıntı motosikletle otomobile çarpınca yakaland...
        Bursa'da fahiş fiyata yangın tüpü satan 10 iş yeri hakkında işlem yapıldı
        Bursa'da fahiş fiyata yangın tüpü satan 10 iş yeri hakkında işlem yapıldı
        Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem (2)
        Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem (2)
        GÜNCELEME - Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELEME - Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
        Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
        Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem