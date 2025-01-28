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        Doç. Dr. Mustafa Şenkaya: Kayapa-Yenişehir fay hattını detaylı çalışmamız gerekiyor

        BURSA Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:51 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:55
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        Doç. Dr. Mustafa Şenkaya: Kayapa-Yenişehir fay hattını detaylı çalışmamız gerekiyor
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        BURSA Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, kentte dün meydana gelen depreme ilişkin, "Depremin olduğu yerin MTA diri fayların üzerinde değil, yeni önerilen Kayapa-Yenişehir fay hattının üzerinde olduğu görülüyor. Kayapa-Yenişehir fay hattını daha detaylı çalışmamız gerekiyor" dedi.

        Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, 27 Ocak'ta saat 13.43'te merkez üssü Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu. Depremin kategori olarak küçük olduğunu ancak merkez üssü ve oluş mekanizması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Şenkaya, "Depremin olduğu yer, şu anda Üçevler Mahallesi'ne denk geliyor. Aslında çok büyük bir deprem değildir. Kategori olarak küçük bir deprem ve oluşturduğu ivmeler de gayet ufak. Herhangi bir yapıya hasar veremeyecek kadar küçük bir deprem. Ancak bu depremin hem olduğu yer hem de oluş mekanizması şehrimiz açısından önem arz ediyor" dedi.

        'BURSA OVASI'NA SİSMOMETRELER KURMALIYIZ'

        Depremin tepkisini dinleyip, fayın ne kadar tehlikeli olduğu anlamak için Bursa Ovası'na sismometreler kurulması gerektiğini söyleyen Şenkaya, "Depremin olduğu yerin MTA diri fayların üzerinde değil, yeni önerilen Kayapa-Yenişehir fay hattının üzerinde olduğu görülüyor. Kayapa-Yenişehir fay hattını daha detaylı çalışmamız gerekiyor. Bunun için de bütün Bursa Ovası üzerine sismometrelerimizi kurmalıyız. Fayın bize verdiği tepkileri 27 Ocak'taki deprem gibi, her tepkiyi dinleyip, çözümleyip, buradaki fayın şehrimiz için tehlikeli olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Depremi hisseden vatandaşlarımız bir sallantı değil de alttan bir vuruş şeklinde seyrettiğini söylüyordu" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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