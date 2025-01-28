Sokakta nişanlısı ile kardeşini vurdu; o anlar kameralarda (2)
NİŞANLISINIVE KIZKARDEŞİNİ VURAN YAKALANDIBursa'da Tayfun S.
NİŞANLISINIVE KIZKARDEŞİNİ VURAN YAKALANDI
Bursa'da Tayfun S. (23), sokakta gördüğü nişanlısı Aynur A. (23) ile kız kardeşi Nuray A.’ya (14) av tüfeğiyle ateş etti. Abla-kardeş sırt ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırı sonrası şüpheli, bindiği otomobili ile kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Tayfun S. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Tayfun S. ile ismi açıklanmayan bir şüphelinin sorgularının ardından adliyeye çıkarılacakları belirtildi.
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