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        Sokakta nişanlısı ile kardeşini vurdu; o anlar kameralarda (2)

        NİŞANLISINIVE KIZKARDEŞİNİ VURAN YAKALANDIBursa'da Tayfun S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 19:48 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:50
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        Sokakta nişanlısı ile kardeşini vurdu; o anlar kameralarda (2)
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        NİŞANLISINIVE KIZKARDEŞİNİ VURAN YAKALANDI

        Bursa'da Tayfun S. (23), sokakta gördüğü nişanlısı Aynur A. (23) ile kız kardeşi Nuray A.’ya (14) av tüfeğiyle ateş etti. Abla-kardeş sırt ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırı sonrası şüpheli, bindiği otomobili ile kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Tayfun S. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Tayfun S. ile ismi açıklanmayan bir şüphelinin sorgularının ardından adliyeye çıkarılacakları belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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