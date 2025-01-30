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        Otomobiller çarpıştı; 3 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:55
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        Otomobiller çarpıştı; 3 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Aracındaki hasarı gören yaralı sürücü Diyar D. (18) gözyaşı döktü.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Erenler ile Efsane sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Efsane Sokak'ta ilerleyen Diyar D.'nin kullandığı 16 BLV 391 plakalı otomobil, Erenler Sokak'tan çıkan Yunus Ç. (30) yönetimindeki 16 ABC 161 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan 16 ABC 161 plakalı otomobil, enerji nakil hattının beton direğine çarptı. Kazada sürücüler ve 16 ABC 161 plakalı otomobilde bulunan Emine Ç. (27) yaralandı. Aracındaki hasarı gören Diyar D.'nin gözyaşını tutamadığı belirtildi. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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