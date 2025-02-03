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        Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı Ceyhun, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)

        TOPRAĞAVERİLDİBursa'da, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 8 gün sonra yaşam savaşını kaybeden Hasan Ceyhun Beyhan için, Osmangazi ilçesi Kiremitçi Sinan Bey Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:24 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:30
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        Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı Ceyhun, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Bursa'da, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 8 gün sonra yaşam savaşını kaybeden Hasan Ceyhun Beyhan için, Osmangazi ilçesi Kiremitçi Sinan Bey Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Beyhan’ın cenazesine ailesi, yakınları öğretmenleri, okul arkadaşları ve Bursaspor taraftarları katıldı. 1’i kız, 2 çocuk sahibi Beyhan çifti, cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken, Hasan Ceyhun Beyhan, kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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