Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı Ceyhun, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)

Bursa'da, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 8 gün sonra yaşam savaşını kaybeden Hasan Ceyhun Beyhan için, Osmangazi ilçesi Kiremitçi Sinan Bey Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Beyhan’ın cenazesine ailesi, yakınları öğretmenleri, okul arkadaşları ve Bursaspor taraftarları katıldı. 1’i kız, 2 çocuk sahibi Beyhan çifti, cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken, Hasan Ceyhun Beyhan, kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

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