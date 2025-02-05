İnegöl-Domaniç yolunda yoğun kar yağışı

İnegöl ilçe merkezinde gün boyu aralıklarla etkisini sürdüren, yüksek kesimlerde ise etkili olan kar yağışı nedeniyle İnegöl-Domaniç kara yolunun 25’inci kilometresinde sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermiyor.

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