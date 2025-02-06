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        Bursa'da cip, karlı yolda 15 metreden şarampole uçtu; 5 yaralı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin 15 metreden şarampole uçtuğu kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 03:05 Güncelleme: 06.02.2025 - 03:10
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        Bursa'da cip, karlı yolda 15 metreden şarampole uçtu; 5 yaralı
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        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin 15 metreden şarampole uçtuğu kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Muradiyesarnıç Mahallesi'nde meydana geldi. Suuçtu Tabiat Parkı ve Şelalesi'ne gitmekte olan Mehmet A. (33) yönetimindeki 16 EFA 32 plakalı cip, yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 15 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada sürücü ile cipteki Ayşegül A. (28), Tarık Mete A. (2), Özgül K. (56) ve Mustafa K. (56) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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