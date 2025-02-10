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        Bursa'da, 2.14 promil alkollü olan sürücünün kullandığı kamyonet dereye düştü

        BURSA'da, 6 metre yükseklikten dereye düşen kamyonetin sürücüsü Mustafa E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 07:12 Güncelleme: 10.02.2025 - 07:15
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        Bursa'da, 2.14 promil alkollü olan sürücünün kullandığı kamyonet dereye düştü
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        BURSA'da, 6 metre yükseklikten dereye düşen kamyonetin sürücüsü Mustafa E. yaralandı. Hastanede yapılan alkol testinde 2.14 promil alkollü olduğu tespit edilen Mustafa E.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 267 TL ceza kesildi.

        Kaza, 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Küçükbalıklı Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mustafa E. yönetimindeki 16 LAH 60 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet kaldırıma çıkıp, demir korkulukları aşarak 6 metre yükseklikten dereye düştü. Kazada sürücü Mustafa E., yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü Mustafa E., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mustafa E., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        2.14 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Hastanede yapılan alkolmetre testinde 2.14 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mustafa E.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 267 TL ceza yazıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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