Çaldığı içkilerle kaçtı, peşine düşen iş yeri sahibinin oğlunu bıçaklayarak öldürdü (2)
TUTUKLANDIBursa'datekel bayisinden 2 şişe içki çalıp, peşine düşen Serdar Sülün'ü 3 yerinden bıçaklayarak öldüren Ömer C.
TUTUKLANDI
Bursa’datekel bayisinden 2 şişe içki çalıp, peşine düşen Serdar Sülün’ü 3 yerinden bıçaklayarak öldüren Ömer C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, gözaltına alınan arkadaşı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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