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        Çaldığı içkilerle kaçtı, peşine düşen iş yeri sahibinin oğlunu bıçaklayarak öldürdü (2)

        TUTUKLANDIBursa'datekel bayisinden 2 şişe içki çalıp, peşine düşen Serdar Sülün'ü 3 yerinden bıçaklayarak öldüren Ömer C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:16 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:16
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        Çaldığı içkilerle kaçtı, peşine düşen iş yeri sahibinin oğlunu bıçaklayarak öldürdü (2)
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        TUTUKLANDI

        Bursa’datekel bayisinden 2 şişe içki çalıp, peşine düşen Serdar Sülün’ü 3 yerinden bıçaklayarak öldüren Ömer C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, gözaltına alınan arkadaşı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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