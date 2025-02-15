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        Bursa'da hafif ticari araç, önünde ilerleyen 3 otomobile çarptı

        BURSA'da,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği hafif ticari araç, önünde ilerleyen 3 otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 05:02 Güncelleme: 15.02.2025 - 05:05
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        Bursa'da hafif ticari araç, önünde ilerleyen 3 otomobile çarptı
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        BURSA'da,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği hafif ticari araç, önünde ilerleyen 3 otomobile çarptı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Nureddin Erçin B. yönetimindeki 16 BIE 211 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine, aynı istikamette seyir halinde olan 16 BLM 508, 16 APS 722 ve 16 AVT 353 plakalı otomobillere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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