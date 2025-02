Antrenörlerinin 'kanatsız kelebek'i, fiziksel engelli yüzücü Muhammed Ali kozasından çıkıyor

BURSA'da, doğuştan bacakları ve sol kolunun bir kısmı olmayan Muhammed Ali Biçer (10), yüzmede yaşının üstünde başarı gösterip katıldığı Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde 4 birincilik, 4 üçüncülük ve 1 dördüncülük kazandı. Barajı geçen, ancak milli takıma girebilmek için 12 yaşını bekleyen Muhammed Ali, "Yüzmede uzun süre zorluklar çektim. Karşıma engeller çıktı. Bana hep 'kanatsız kelebek' dedikleri için, kozamdan yeni çıkmaya başlıyorum" dedi.

Gülay-Ekrem Biçer çiftinin 2'nci çocukları olan Muhammed Ali, 2015 yılında bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmadan doğdu. Nadir görülen uzuv eksikliğiyle dünyaya gelen Muhammed Ali, annesinin gittiği kadın spor merkezindeki eğitmenin yönlendirmesiyle, 3 yaşında yüzme sporuyla tanıştı. İlk başlarda sudan korkan ve denge sağlamakta zorlanan Muhammed Ali, girerken tedirgin olduğu havuzdan, turnuvalara katılıp, madalyalar alarak çıktı. 2 yıl önce Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Emrah Güngör (26) ile tanışan Biçer, 2024 Aralık'ta 40 şehir, 50 kulüpten, 160 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde 4 birincilik, 4 üçüncülük ve 1 dördüncülük kazandı. Barajı geçen, ancak milli takıma girebilmek için 12 yaşını bekleyen Muhammed Ali, Yıldırım Belediyesi’ne bağlı Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde ücretsiz düzenlenen yüzme kursunda, haftada 4 gün 2'şer saat antrenman yaparak, milli takım hazırlıklarını sürdürüyor.

'SU, BENİM ÖZGÜR OLDUĞUM YER'

Başarısının sırrını hırslı ve çalışkan olmasına bağlayan Yıldırım Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Ali Biçer, fiziksel engelinden dolayı yaşadığı dezavantajı, havuzda avantaja çevirdiğini belirterek, "Yüzmeyi ve yürümeyi çok severim. Resim yapmaktan hoşlanırım ve 3 yaşından beri yüzüyorum. Üç yaşında Atıcılar Mahallesi'nde küçük bir havuzda yüzüyordum. Havuza hiç girmeyen biriydim ve ilk başta çok korktum. Şimdi hiç simit kullanmıyoruz. Her şey çalışmayla oldu. Antrenmanlarda yaklaşık 2 saat yüzüyorum ve çok çalışıyorum. İnsanlar karada zıplar ve oynar. Benim maalesef karada öyle bir şansım yok. Suda böyle bir imkanım var ve zıplayıp, oyunlar oynayabiliyorum. Su, benim özgür olduğum yer diyebilirim. Depar taşından atlayarak suya girdikten sonra, bütün dertlerim dökülüyor. Suyun hissiyatını hiçbir şey veremez. Açıkçası çok hırslıyımdır. Depar taşına çıktığımda, kendime hep 'Başaracağım' derim" diye konuştu.

"Bilim, her geçen gün ilerliyor. Uzaya gitmeyi çok isterim. Suyu da çok seviyorum. Suda yüzmek beni özgür hissettiriyor. Yer çekimsiz bir ortam çok güzel olabilir. Yukarıdasın ve her yere gidebiliyorsun. Hoplayıp, zıplayabilirsin. Bana böyle bir teklif gelse, kabul ederim. Teknoloji de ilerliyor. Uzayda heyecan daha güzel olabilir. Yerli ve milli bir uzay aracıyla, uzaya çıkan ilk Türk olmayı çok isterim. Uzayda ilk olarak, yer çekimsiz ortamda deney yapmayı isterim. Uzayın sonsuz bir enerjisi var. Deneyler 15 gün sürse, 15 gün de tatil gibi gelir. Uzayda tatil de güzel olur. Tabii uzay dediğimiz şey aslında bir boşluk. Ben suya girdiğim zaman su, sadece beni değil, kalbimi de serinletiyor. Suyun yerini hiçbir şey tutamaz."

Annesi, babası ve ağabeyinin yanı sıra 3 yıl önce vefat eden dedesinin en büyük destekçisi olduğunu ve aldığı her madalyayla ona teşekkür ettiğini söyleyen Muhammed Ali Biçer, "Benim kazanmamı en çok isteyen kişi, dedemdi. Gözümün önünde dedem vardı ve ona doğru yüzdüm. Ben ilk engelli olarak doğduğumda, annem kötü bir psikolojiye kapılmış. Dedem onu tedavi etmiş. Ne yapması gerektiğini söylemiş. 'Bu çocukta ışık var. Bunu sen keşfedebilirsin' demiş. Ben bunları annemden dinledim. Annem, Yıldırım Belediyesi'nde bir spor salonuna gidiyordu. Orada hocası, benim hareketliliğimi görmüş ve aynı dedemin dediği gibi, 'Bu çocukta ışık var' demiş. Onun tavsiyeleriyle yüzmeye başladım. Yarış kazandığımda, illaki bir madalyamı dedemin mezarına takarım. Yarışları dedem için kazanıyorum ve dedemi çok seviyorum. Dedem bana çok destek oldu. Annem kadar değerliydi. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

'YÜZMEK İÇİN DOĞMUŞ BİR ÇOCUK'

Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Emrah Güngör ise şöyle konuştu:

"Muhammed Ali Biçer ile Gaziantep'te düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na katıldık. 50 kelebek, 200 karışık, 50, 100 ve 200 serbest kategorilerinde yarıştık. Muhammed Ali, yaşıtlarına göre çok olgun bir sporcu. Antrenmanlarında yüzmeyi çok seviyor ve oldukça azimli. Kendisiyle haftada 4 yüzme ve 1 kara antrenmanı yapıyoruz. Antrenmanlarımız yaklaşık 2 saat sürüyor. Suyu yakalaması, uzanması ve birçok özelliği ile yüzmek için doğmuş bir çocuk. İleride olimpiyat kotası alacağımıza inanıyoruz ve tüm çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda sürdürüyoruz."

'YAŞI TUTMADIĞI İÇİN MİLLİ TAKIMA GİREMİYOR'

Muhammed Ali'nin milli takıma girmesi için 12 yaşını beklediğini söyleyen Güngör, "Bu sene S-5 kategorisinde yarıştık ve rakiplerimize karşı dezavantajımız vardı. Bizim bir uzvumuz varken, rakiplerimizin bazılarının iki ayağı veya iki kolu bulunuyordu. Buna rağmen rakiplerimizi geçerek şampiyon olduk. Bu durumu federasyona ilettik ve bu yıl S-4 kategorisine geçtik. Muhammed Ali, antrenmanlarda kendini zorlamayı çok seviyor. Antrenmana geldiğinde hiçbir zaman yorgun veya isteksiz olduğunu görmedim. En büyük özelliği, hırsı. 200 serbestte son olarak 3 dakika 58 saniye yüzdük ve milli takım barajını geçtik. Ancak yaşı henüz tutmadığı için milli takıma giremiyor. Milli takıma girebilmesi için 12 yaşında olması gerekiyor" dedi.

'MUHAMMED ALİ İLE ÇALIŞMAK BENİ MOTİVE EDİYOR'

Muhammed Ali'nin ileride çok daha önemli başarılara imza atacağına inandığını belirten Güngör, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2027'de Dünya Şampiyonası var ve ikinci hedefimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan olimpiyatlar. O kotayı almaya çalışacağız. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen 12-13 yaşındaki sporcuları ve milli takım kotasını geçmeyi başardı. Bu, gerçekten başarılması çok zor bir şey. Yarışmalara gittiğimizde en küçük sporcu biziz, 10 yaşında başka bir sporcu yok. Milli takım barajını bu yaşta geçmiş olması, bizim için geleceğe dair büyük bir ışık. Yurt dışında yarışmalara katılmak için belirli dereceleri geçmek gerekiyor. Örneğin, 200 serbesti 4 dakikanın altında yüzmek şart. Daha uzun sürede tamamlarsan bu yarışlara katılamıyorsun. Muhammed, son yarışta 3 dakika 58 saniye yüzerek bu barajı geçti. Bir antrenör olarak, Muhammed Ali ile çalışmak beni çok motive ediyor. İstediğimiz her şeyi yapabiliyor ve kendini zorlayarak, istenilen dereceleri elde edebiliyor. Muhammed Ali’nin ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Onu her antrenmana getirip götürmek gerçekten büyük bir emek gerektiriyor. Ailesi, Muhammed’i her zaman destekliyor. Özel çocukların mutlaka paralimpik sporlara yönelmesini isterim. Bu, yüzme, okçuluk gibi farklı branşlar olabilir. Spor yapmak, onların stres atmasını ve gelişimini desteklemesini sağlıyor.”