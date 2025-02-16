Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Topu yola kaçan Miraç, hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı; kaza kamerada

        BURSA'nın İznik ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada elindeki topu yola kaçan Miraç G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 00:08 Güncelleme: 16.02.2025 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Topu yola kaçan Miraç, hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı; kaza kamerada
        ABONE OL

        BURSA’nın İznik ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada elindeki topu yola kaçan Miraç G.'ye (9) hafif ticari araç çarptı. Miraç G.'nin yaralandığı kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Miraç G.'nin elindeki top, yola kaçtı. Topunu almak için yola atlayan Miraç G.'ye, Berna İ. yönetimindeki 16 AAF 383 plakalı hafif ticari araç çarptı. Miraç G. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miraç G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        İşçi servisi devrildi: 25 yaralı
        İşçi servisi devrildi: 25 yaralı
        Kayınpederini öldürdü, bacanağını yaraladı!
        Kayınpederini öldürdü, bacanağını yaraladı!
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı

        Benzer Haberler

        Yanlış girdiği yolda otomobiliyle takla attı; kaza kamerada
        Yanlış girdiği yolda otomobiliyle takla attı; kaza kamerada
        Bursa'da Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi
        Bursa'da Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörü Serdar Seymen kalp krizi geçirip, yaşamı...
        Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörü Serdar Seymen kalp krizi geçirip, yaşamı...
        Araç satışı tartışmasında vurularak öldürüldü
        Araç satışı tartışmasında vurularak öldürüldü
        Bursa'da bir kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalandı
        Bursa'da bir kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalandı