Topu yola kaçan Miraç, hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı; kaza kamerada

Kaza, saat 19.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Miraç G.'nin elindeki top, yola kaçtı. Topunu almak için yola atlayan Miraç G.'ye, Berna İ. yönetimindeki 16 AAF 383 plakalı hafif ticari araç çarptı. Miraç G. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miraç G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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