Bursa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Bursa'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün mamullerinin satışlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ş.Ş. ve E.Ş'nin Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 bin 600 paket sigara, 91 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 90 kilogram kıyılmış tütün ve 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.