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        Yanlış girdiği yolda otomobiliyle takla attı; kaza kamerada

        BURSA'da yanlış yola giren sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 22:10 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:15
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        Yanlış girdiği yolda otomobiliyle takla attı; kaza kamerada
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        BURSA’da yanlış yola giren sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. 1 kişinin yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Bursa- Balıkesir yolu üzerinde meydana geldi. Dinlenme tesislerine girmeye çalışan 34 HUH 160 plakalı otomobil, tesisi kaçırınca iddiaya göre, navigasyonun yönlendirdiği yola girmek için sürücüsünün manevra yaptığı sırada şarampole girip, takla attı. Otomobildeki 3 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Sürücü ve bir yolcu kazadan yara almadan kurtulurken, diğer yolcu kafasına aldığı darbe sonucu hafif yaralandı. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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