Yanlış girdiği yolda otomobiliyle takla attı; kaza kamerada

BURSA’da yanlış yola giren sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. 1 kişinin yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Bursa- Balıkesir yolu üzerinde meydana geldi. Dinlenme tesislerine girmeye çalışan 34 HUH 160 plakalı otomobil, tesisi kaçırınca iddiaya göre, navigasyonun yönlendirdiği yola girmek için sürücüsünün manevra yaptığı sırada şarampole girip, takla attı. Otomobildeki 3 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Sürücü ve bir yolcu kazadan yara almadan kurtulurken, diğer yolcu kafasına aldığı darbe sonucu hafif yaralandı. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.