Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi, döner bıçağıyla yaralandı

BURSA'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi Mücahit Tilci (46), bir kadın tarafından döner bıçağıyla yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Millet Bahçesi’nde kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi Mücahit Tilci, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın tarafından bacağından döner bıçağıyla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tilci, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.